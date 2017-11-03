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03 ноября 2017
02 ноября 2017
14:46  03 ноября 2017 1

«Зачем татарским женщинам нагрудник изю». Свердловчане назвали «Большой этнографический диктант» невыполнимым

Диктант написали больше тысячи свердловчанФото: miretno.ru

«Большой этнографический диктант» в Свердловской области написали более тысячи человек. За 45 минут участники должны были ответить на 30 вопросов о жизни и традициях народов нашей страны. После разбора ошибок, допущенных в каждом регионе, в школьные и университетские программы по этнографии будут внесены поправки.

Как рассказали «URA.RU» организаторы, 20 вопросов были связаны с общими данными для России и зарубежья. Оставшиеся 10 — исключительно о регионе. На выполнение задания участникам отводилось 45 минут. Максимальная сумма за все правильно выполненные задания — 100 баллов. Результаты будут опубликованы 12 декабря на сайте www.miretno.ru.

На площадке УрФУ диктант написал игрок ФК «Урал» Александр Павленко
Фото: Никита Медведевских

Участники диктанта в социальных сетях уже назвали его невыполнимым. «Можно отлично разбираться в истории и географии, но не представлять, зачем татарским женщинам нагрудник изю, и из чего сделаны струны у инструмента алтайских народных сказителей», — написала в группе диктанта во «ВКонтате» Анастасия. Организаторы диктанта в комментариях ответили девушке, что задача теста — «не проверить знания, а увлечь людей историей своего народа».

В Свердловской области написать диктант можно было на 16 площадках в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Артёмовском, Краснотурьинске, Первоуральске, Верхнем Дуброво, Серове и Красноуфимске.

Впервые «Большой этнографический диктант» состоялся в России в 2016 году, в нём приняли участие почти 90 тысяч человек. В этом году мероприятие получило статус международного, проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители РФ, но и соотечественники за рубежом.

Александр Пономарев
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