{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
"URA.Ru" вместе с читателями определяют: какой должна быть власть. 5 минут - и о вашем мнении узнает наша элита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,08
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 ноября 2017
18:54  03 ноября 2017 0

В ДНР ответили Порошенко, готовому вернуть в Донбасс ракетные войска

Последствия боевых действий в Мариуполе. Украина, баррикады, донбасс, мариуполь
Слова Порошенко заставили задуматься власти ДонбассаФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

Заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что ракетные войска должны быть готовы вернуться в Донбасс в любой момент при случае необходимости, заставили власти ДНР в очередной раз задуматься о безопасности границ. Об этом заявил полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Пушилин отметил, что воинственная риторика со стороны президента Украины усугубляет уже сложившуюся ситуацию. «К сожалению, мы сейчас видим, с одной стороны, саботаж и имитацию выполнения Минских соглашений на встречах контактной группы, — напомнил Пушилин в разговоре с RT. — С другой стороны, попытки кураторов от Запада в лице того же Курта Волкера заявить о том, что в переговорном процессе нет необходимости участвовать ДНР и ЛНР». Все это, отметил Пушилин, заставляет ДНР думать о безопасности своих границ.

Ранее Порошенко заявил, что ракетные войска и артиллерия должны быть готовыми в любой момент в случае необходимости вернуться на линию разграничения в Донбассе, напоминает «Национальная служба новостей».

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров