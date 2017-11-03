В ДНР ответили Порошенко, готовому вернуть в Донбасс ракетные войска

18:54 03 ноября 2017 0

Слова Порошенко заставили задуматься власти Донбасса Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что ракетные войска должны быть готовы вернуться в Донбасс в любой момент при случае необходимости, заставили власти ДНР в очередной раз задуматься о безопасности границ. Об этом заявил полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Пушилин отметил, что воинственная риторика со стороны президента Украины усугубляет уже сложившуюся ситуацию. «К сожалению, мы сейчас видим, с одной стороны, саботаж и имитацию выполнения Минских соглашений на встречах контактной группы, — напомнил Пушилин в разговоре с RT. — С другой стороны, попытки кураторов от Запада в лице того же Курта Волкера заявить о том, что в переговорном процессе нет необходимости участвовать ДНР и ЛНР». Все это, отметил Пушилин, заставляет ДНР думать о безопасности своих границ.

Ранее Порошенко заявил, что ракетные войска и артиллерия должны быть готовыми в любой момент в случае необходимости вернуться на линию разграничения в Донбассе, напоминает «Национальная служба новостей».