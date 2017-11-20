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20 ноября 2017
16:38  20 ноября 2017 0

Босс уральской партийной элиты приехал, чтобы объявить реформу. Ее уже отменяли два года назад

Андрей Турчак
Турчак предложил снова объединить координационные советы по признаку федеральных округовФото: commons.wikimedia.org

В Салехарде завершилось заседание межрегионального координационного совета «Единой России», на которое собрались и. о. секретаря генсовета партии Андрей Турчак и вся партийная элита Урала. Предстоящее объединение всех МКС в УрФО в единый совет стало главной темой встречи, сообщили «URA.RU» в пресс-службе политической организации.

Укрупнение, по версии единороссов, это новый партийный тренд, который должен затронуть всю страну. «Уральский МКС будет включать в себя все субъекты, входящие в состав округа», — сообщил Турчак на встрече.

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Руководитель МКС по Свердловской, Тюменской областям, Югре и ЯНАО, депутат Госдумы Иван Квитка предложил создать на уровне регионов, входящих в МКС, комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии. «Партия должна следить за исполнением своих предвыборных обещаний и отчитываться перед избирателями. Поэтому мы решили в регионах, входящих в МКС, создать такие региональные комиссии», — пояснил Квитка. Соответствующее предложение было поддержано участниками заседания.

Полпред президента в УрФО Игорь Холманских отметил, что партии на Урале уже удалось установить серьезные коммуникации. «Нам удалось наладить взаимодействие по таким вопросам, как совершенствование законодательства в сфере капитального ремонта и обеспечения прав коренных и малочисленных народов Севера. Мы также взаимодействуем по проблемам моногородов, созданию территорий опережающего развития и многим другим направлениям», — рассказал Холманских

Турчак отметил, что все собранные предложения и пожелания в рамках потенциального укрупнения будут собираться и обсуждаться на федеральном съезде партии, который пройдет 22—23 декабря в Москве. Именно там будет принято окончательное решение о создании МКС с границами федеральных округов, рассказали «URA.RU» в пресс-службе ямальского отделения партии.

Источники агентства отмечают, что в целом на заседании идею укрупнения восприняли положительно. Никто из присутствующих публично критических замечаний не высказывал.

Отметим, что крупный Уральский МКС уже существовал два года назад. В 2015 году он был раздроблен на три части. Куратором над Тюменской областью, ХМАО и ЯНАО тогда стал Иван Квитка. Партийный контроль над Челябинской областью был поручен Владимиру Бурматову. На непродолжительный срок МКС по Свердловской и Курганской областям возглавил Игорь Баринов. В 2016 году схему изменили, объединив Курганскую и Челябинскую области, которые стал курировать южноуральский депутат Анатолий Литовченко. Свердловская вошла в МКС «тюменской матрешки» под крылом Ивана Квитки.

Вячеслав Егоров
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