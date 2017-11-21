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21 ноября 2017
Главные новости 
14:25  21 ноября 2017 0

Ямальский школьник, пожалевший солдат вермахта, вернулся домой. ВИДЕО

После выступления в бундестаге гимназист вернулся к привычной жизниФото: скрин выступления школьника, YouTube, «Журналистская Правда»

Гимназист из Нового Уренгоя, выступивший в бундестаге в защиту немецких солдат, воевавших в Великую Отечественную войну на территории России, вернулся в родной город. Молодой человек проводит время с девушками в городском кафе за милой болтовней.

Видео, где подросток запечатлен с друзьями в кафе, публикует телеграм-канал Mash. Парень сидит с двумя девушками и крутит в руках смартфон. О чем говорят подростки, непонятно.

Как писало «URA.RU», после выступления подростка перед немецкими парламентариями неизвестные стали присылать молодому человеку угрозы. Поводом стало то, что ямальский гимназист выступил в Германии с покаянной речью, заявив, что солдаты вермахта во время войны «не желали воевать», а теперь их могилы в России находятся в ужасном состоянии. Теперь в городских школах проводят проверки на предмет преподавания истории. Депутаты шлют запросы министру образования и в прокуратуру.

Нина Калинина
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