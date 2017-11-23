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23 ноября 2017
22 ноября 2017
09:53  23 ноября 2017 0

Сирийская оппозиция оценила усилия Путина по стабилизации обстановки в арабской республике

Геи, ЛГБТ, больница, капельница, операционная, маг, волшебник, оружие, угроза, Сирия, Дамаск, террористы, военные действия
Главы России, Ирана и Турции приняли совместное заявление по СирииФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Представители сирийской оппозиции, так называемой ее «московской платформы», положительно оценили совместное заявление президентов России, Ирана и Турции о будущем Сирии. Как заявил РИА «Новости» глава оппозиционеров Кадри Джалиль, заявление «заложило практическую основу для начала политического процесса в стране».

Он отметил важность трехсторонней встречи, заявив, что итоги переговоров дадут «новый импульс женевскому процессу», агентство Nation News.

Президенты России, Ирана и Турции встретились на саммите в Сочи, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Сирийской Арабской Республики. По итогам переговоров Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган сделали совместное заявление, призвав продолжить процесс деэскалации в Сирии и сотрудничество в борьбе с террористами, напоминает «Российская газета».

Наталья Володина
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