09:53 23 ноября 2017 0

Главы России, Ирана и Турции приняли совместное заявление по Сирии Фото: depositphotos.com © URA.RU

Представители сирийской оппозиции, так называемой ее «московской платформы», положительно оценили совместное заявление президентов России, Ирана и Турции о будущем Сирии. Как заявил РИА «Новости» глава оппозиционеров Кадри Джалиль, заявление «заложило практическую основу для начала политического процесса в стране».

Он отметил важность трехсторонней встречи, заявив, что итоги переговоров дадут «новый импульс женевскому процессу», агентство Nation News.

Президенты России, Ирана и Турции встретились на саммите в Сочи, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Сирийской Арабской Республики. По итогам переговоров Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган сделали совместное заявление, призвав продолжить процесс деэскалации в Сирии и сотрудничество в борьбе с террористами, напоминает «Российская газета».