В Грузии подтвердили информацию о ликвидации спецслужбами опасного террориста Ахмеда Чатаева по прозвищу «Однорукий Ахмед». Спецоперацию по уничтожению Чатаева провели в ночь 22 ноября в Тбилиси.
Группа боевиков открыла огонь по полицейским из квартиры жилого дома, когда стражи порядка оцепили их убежище. Двое террористов были застрелены силовиками, Чатаев взорвал себя гранатой.
Чатаева называют одним из организаторов теракта в стамбульском аэропорту, который произошел 28 июня 2016 года. Жертвами теракта стали 43 человека. Личность бандита удалось подтвердить после проведения экспертизы при помощи специалистов ФБР США, пишет РБК.
Как сообщало «URA.RU», глава Чечни Рамзан Кадыров тогда предложил турецким властям выдать России ее граждан, причастных к этому преступлению.