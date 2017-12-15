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15 декабря 2017
Главные новости Москвы
22:01  15 декабря 2017 0

«Берегитесь медведей». Главу МИД Британии предупредили об «опасностях» в Москве

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, джонсон борис
Борис Джонсон планирует встретиться с главой российского МИД Сергеем ЛавровымФото: depositphotos.com © URA.RU

Посольство России в Великобритании отреагировало на слова члена британского посольства и лейбориста Криса Брайанта, который дал главе МИД Британии Борису Джонсону советы перед визитом в Москву.

Российские дипломаты ответили политику в Twitter. Они посоветовали Джонсону остерегаться медведей на улицах столицы. «Почему Брайант упустил этот пункт?» — иноризируют сотрудники российского посольства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Times.

Ранее Брайант обратился с открытым письмом к Борису Джонсону, в котором порекомендовал ему не пользоваться телефоном в России, не пускаться в развлечения, не пить водку и быть осторожнее с едой, отмечает RT. Он составил советы на примере своего опыта поездки в Россию.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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