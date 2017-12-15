«Берегитесь медведей». Главу МИД Британии предупредили об «опасностях» в Москве

22:01 15 декабря 2017 0

Борис Джонсон планирует встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым Фото: depositphotos.com © URA.RU

Посольство России в Великобритании отреагировало на слова члена британского посольства и лейбориста Криса Брайанта, который дал главе МИД Британии Борису Джонсону советы перед визитом в Москву.

Российские дипломаты ответили политику в Twitter. Они посоветовали Джонсону остерегаться медведей на улицах столицы. «Почему Брайант упустил этот пункт?» — иноризируют сотрудники российского посольства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Times.

Ранее Брайант обратился с открытым письмом к Борису Джонсону, в котором порекомендовал ему не пользоваться телефоном в России, не пускаться в развлечения, не пить водку и быть осторожнее с едой, отмечает RT. Он составил советы на примере своего опыта поездки в Россию.