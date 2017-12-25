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25 декабря 2017
24 декабря 2017
23 декабря 2017
16:13  25 декабря 2017 0

Губернатор Куйвашев оставил кабмин без двухнедельных каникул

Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, куйвашев евгений, заседание правительства со
Чиновники планировали начать отдыхать уже в католическое рождествоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловскому кабмину придется проработать на неделю дольше, чем планировалось. Последнее в 2017 году заседание регионального правительства перенесено с 15:00 понедельника, 25 декабря, на пятницу, 29-e. Будет рассмотрено сразу 40 постановлений, а основными выступлениями станут доклады министра финансов Галины Кулаченко.

В прошедший четверг, 21 декабря, на очередном заседании первый вице-губернатор Алексей Орлов попросил чиновников подготовить проекты постановлений на понедельник. Ожидалось, что после этого министры смогут спокойно заняться своими делами и плавно уйти на каникулы. Однако планы главы региона резко и необъяснимо поменялись.

До среды губернатор Евгений Куйвашев пробудет в Москве, где примет участие в координационном совете по ЧМ-2018 и Госсовете. В четверг, 28 декабря, главу региона ждут на благотворительном балу в Свердловской филармонии. В пятницу вечером, после заседания кабмина и приема силовиков Куйвашев снова отправится в столицу, на матч «Автомобилиста».

Антон Ольшанников
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