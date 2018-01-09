{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,05
Динамика за 2 недели
Евро 68,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 января 2018
09 января 2018
21:31  09 января 2018 2

Предвыборный штаб Путина будет работать в двух шагах от Кремля

Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург, смартфон, лозунг, мы за путина, голосование, ФЛАГ ЛГБТ
Штаб Владимира Путина начнет работать в Гостином двореФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Предвыборный штаб Владимира Путина разместится в Гостином дворе. Помещения для штаба уже подготовлены, часть будущих сотрудников приступит к работе со дня на день, уточнили два источника РБК в администрации президента РФ.

В Гостиный двор, расположенный напротив Кремля, на время избирательной кампании переедут и некоторые сотрудники президентской администрации, они возьмут отпуск на этот период, утверждает один из собеседников телеканала «Дождь». Официально об открытии предвыборного штаба Владимира Путина будет объявлено в среду. По некоторым данным, он лично будет присутствовать на открытии.

На брифинге 9 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил о том, что «штаб заработает в ближайшее время», однако не стал раскрывать подробностей, писало «URA.RU». Он также не стал отвечать на вопрос о том, кто стал спонсором избирательной кампании Владимира Путина.

На пресс-конференции 14 декабря Владимир Путин рассказал, что пока не решен вопрос, кто возглавит его предвыборный штаб. Он уточнил, что «хотел бы, чтобы это были люди авторитетные, известные в стране и которые искренне поддерживают [нынешнюю] политику».

По данным РБК, многофункциональный комплекс «Гостиный двор «принадлежит городу и находится в оперативном управлении ГБУК города Москвы «МВО «Манеж». На президентских выборах 2012 году штаб Путина находился в здании мэрии Москвы, его возглавлял режиссер Станислав Говорухин.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров