Предвыборный штаб Путина будет работать в двух шагах от Кремля

21:31 09 января 2018 2

Штаб Владимира Путина начнет работать в Гостином дворе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предвыборный штаб Владимира Путина разместится в Гостином дворе. Помещения для штаба уже подготовлены, часть будущих сотрудников приступит к работе со дня на день, уточнили два источника РБК в администрации президента РФ.

В Гостиный двор, расположенный напротив Кремля, на время избирательной кампании переедут и некоторые сотрудники президентской администрации, они возьмут отпуск на этот период, утверждает один из собеседников телеканала «Дождь». Официально об открытии предвыборного штаба Владимира Путина будет объявлено в среду. По некоторым данным, он лично будет присутствовать на открытии.

На брифинге 9 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил о том, что «штаб заработает в ближайшее время», однако не стал раскрывать подробностей, писало «URA.RU». Он также не стал отвечать на вопрос о том, кто стал спонсором избирательной кампании Владимира Путина.

На пресс-конференции 14 декабря Владимир Путин рассказал, что пока не решен вопрос, кто возглавит его предвыборный штаб. Он уточнил, что «хотел бы, чтобы это были люди авторитетные, известные в стране и которые искренне поддерживают [нынешнюю] политику».

По данным РБК, многофункциональный комплекс «Гостиный двор «принадлежит городу и находится в оперативном управлении ГБУК города Москвы «МВО «Манеж». На президентских выборах 2012 году штаб Путина находился в здании мэрии Москвы, его возглавлял режиссер Станислав Говорухин.