20:14 16 января 2018 1

До операции Тулеев выглядел совершенно иначе Фото: kemoblast.ru

СМИ сообщили об ухудшении здоровья губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. В качестве доказательства приводят внешний вид 73-летнего политика в новогоднем обращении.

«Как сейчас выглядит Аман Тулеев. Очень похудел, еле двигает левой рукой. В это время его пресс-служба публикует на Youtube полные версии рабочих совещаний, чтобы все знали о добром здравии губернатора», — сообщил Telegram-канал «Методичка» и прикрепил фото Тулеева с новогоднего обращения.

В пользу версии с плохо работающей рукой говорит тот факт, что на декабрьском видео левую руку закрывает елка. На протяжении всего ролика глава региона активно жестикулирует правой рукой, а вторая остается неподвижной. Рука поднимается лишь один раз в середине видео.

1/2 Так Тулеев выглядел в мае 2017 года Фото: официальный сайт президента РФ

В мае 2017 года губернатор Тулеев перенес операцию на позвоночнике в Германии, для чего взял официальный отпуск. В июле появилась информация, что он находится в сознании. С 1 по 12 августа Тулеев проходил постоперационную реабилитацию в Москве. Прибыв в родной регион, он некоторое время проводил совещания, находясь в инвалидной коляске.