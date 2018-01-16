СМИ сообщили об ухудшении здоровья губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. В качестве доказательства приводят внешний вид 73-летнего политика в новогоднем обращении.
«Как сейчас выглядит Аман Тулеев. Очень похудел, еле двигает левой рукой. В это время его пресс-служба публикует на Youtube полные версии рабочих совещаний, чтобы все знали о добром здравии губернатора», — сообщил Telegram-канал «Методичка» и прикрепил фото Тулеева с новогоднего обращения.
В пользу версии с плохо работающей рукой говорит тот факт, что на декабрьском видео левую руку закрывает елка. На протяжении всего ролика глава региона активно жестикулирует правой рукой, а вторая остается неподвижной. Рука поднимается лишь один раз в середине видео.
В мае 2017 года губернатор Тулеев перенес операцию на позвоночнике в Германии, для чего взял официальный отпуск. В июле появилась информация, что он находится в сознании. С 1 по 12 августа Тулеев проходил постоперационную реабилитацию в Москве. Прибыв в родной регион, он некоторое время проводил совещания, находясь в инвалидной коляске.