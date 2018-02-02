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Главные новости Пермского края
22:57  02 февраля 2018 0

Сотрудница пермской ветклиники извинилась за селфи с трупом кота. Руководство решило вопрос об увольнении

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Девушка проводила операцию по препарированию котаФото: depositphotos.com © URA.RU

Сотрудница ветеринарной клиники Юлиана Б., которая опубликовала в соцсети селфи со вскрытия кошки, принесла публичные извинения и отметила необходимость в фильтрации той информации, которой делишься в Сети. Директор сети ветклиник рассказала, как девушку характеризуют ее коллеги, а также сообщила решение по вопросу об увольнении сотрудницы.

«Хотела бы публично выразить сожаления в своем необдуманном поступке. Задеть чувства кого-либо и бросить тень на профессию ветеринарного врача я не хотела. Безусловно, все, что происходит за закрытыми дверями кабинета, должно там и оставаться», — цитирует Юлиану 59.ru. Девушка также поблагодарила тех, кто указал ей на некорректность поведения, и тех, кто поддержал ее.

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Юлиана уже на протяжении полугода трудится помощником ветеринара. Пока велась проверка по ее делу, она была отстранена от работы и решался вопрос о ее увольнении. Сейчас руководство решило, что Юлиана останется, но будет работать только под наблюдением старших коллег.

Директор сети клиник Анна Нохрина рассказала, что девушку характеризуют как внимательного и исполнительного сотрудника. «Юлиана — ассистент ветеринарного врача. Для нее это первая подобная процедура, и этой новостью она решила поделиться в личном профиле Instagram с сокурсниками и друзьями. Но вместо лайков она собрала заслуженные комментарии с критикой и осуждением», — поделилась Нохрина. Директор пообещала разработать для сотрудников свод рекомендованных правил поведения в соцсети. Нохрина добавила, что хозяева кота претензий к клинике и сотруднику не имеют, но попросили не раскрывать подробности жизни и диагноз животного.

Как ранее сообщало «URA.RU», поступок пермячки раскритиковали в Сети. Через некоторое время после публикации поста ветеринар удалила фото и попыталась извиниться. По словам девушки, она хотела поделиться достижением лишь перед «узким кругом своих сокурсников».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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