Фанаты известного сериала «Игра престолов» выложили в Сеть видеоролик со съемок финального сезона, раскрыв тем самым основные моменты сюжета.
В частности, на кадрах видно, как горит замок Винтерфелл, принадлежащий по сюжету дому Старков, которые являются ключевыми персонажами сериала. Поклонники саги сразу принялись выдвигать свои версии по поводу происходящего. Некоторые пользователи Сети предположили, что замок падет в результате нападения главного антагониста истории — Короля Ночи, который обзавелся собственным драконом в седьмом сезоне. Другие считают, что Винтерфелл могла поджечь Серсея, недавно завладевшая диким огнем. Остальная часть пользователей уверена, что замок сгорит из-за Дейенерис Таргариен и ее драконов.
Когда именно сгорит дом Старков остается неизвестным. Предположительно, это должно произойти в середине последнего, восьмого сезона. Пользователи также предполагают, что полыхающий замок поставит в «Игре престолов» точку, передает телеканал 360.
Как напоминает VSE42.Ru, актриса Мэйси Уильямс сыгравшая роль Арьи Старк в сериале «Игра Престолов», рассказала журналистам, когда состоится премьера последнего, восьмого сезона.
«Игра престолов» является одним из самых популярных сериалов за всю историю телевидения. Сюжет основан на цикле романов «Песнь Льда и Огня» известного писателя Джорджа Р. Р. Мартина. Эпическое фэнтези получило множество наград, в том числе восемь премий «Эмми» и один «Золотой глобус».