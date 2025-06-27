На Южно-Донецком направлении российский военнослужащий группировки войск «Восток» успешно поразил бронированный автомобиль Humvee, производства США, с помощью управляемого FPV-дрона. Инцидент произошел неподалеку от линии соприкосновения, где транспортное средство противника находилось в укрытии, сообщает Минобороны РФ.
«Военнослужащие группировки „Восток“ уничтожили бронеавтомобиль Humvee в ДНР», — говорится в сообщении ведомства, текст которого имеется в распоряжении URA.RU. В результате точного попадания дрона бронеавтомобиль был полностью уничтожен.
HMMWV, более известный как Humvee, является высокоподвижным многоцелевым колесным транспортным средством, широко используемым вооруженными силами США и других стран. Этот транспорт известен своей проходимостью и многофункциональностью на различных типах местности.
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