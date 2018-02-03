{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,04
Динамика за 2 недели
Евро 70,10
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 февраля 2018
02 февраля 2018
Главные новости Москвы
03:44  03 февраля 2018 0

Российского хакера экстрадировали в США и отправили под суд

Хакер, IT (иллюстрации), компьютер, хакер, взлом, хакерство, компьютерная грамотность
Россия выразила недовольство экстрадицией хакераФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Соединенные Штаты Америки из Испании экстрадирован обвиняемый в хакерстве гражданин РФ Петр Левашов. Об этом журналистам рассказала представитель американского министерства юстиции Николь Навас.

Посольство России в Испании, как напоминает RT, уже выразило разочарование в том, что Мадрид решил выдать россиянина Соединенным Штатам. Как отметили в диппредставительстве, российский запрос имел приоритет, поскольку Левашов является гражданином РФ. Испания объяснила нарушение юридических норм серьезностью обвинений и опасением, что в РФ преступник может остаться безнаказанным.

Левашов, как сообщает Nation News, был задержан по просьбе США в апреле 2017 года в Барселоне, где он отдыхал с семьей. Американская сторона обвиняет его в создании компьютерной сети типа ботнет Kelihos, через тот якобы контролировал сотни тысяч компьютеров, распространял вирусы и занимался вымогательством.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров