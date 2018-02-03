Российского хакера экстрадировали в США и отправили под суд

В Соединенные Штаты Америки из Испании экстрадирован обвиняемый в хакерстве гражданин РФ Петр Левашов. Об этом журналистам рассказала представитель американского министерства юстиции Николь Навас.
Посольство России в Испании, как напоминает RT, уже выразило разочарование в том, что Мадрид решил выдать россиянина Соединенным Штатам. Как отметили в диппредставительстве, российский запрос имел приоритет, поскольку Левашов является гражданином РФ. Испания объяснила нарушение юридических норм серьезностью обвинений и опасением, что в РФ преступник может остаться безнаказанным.
Левашов, как сообщает Nation News, был задержан по просьбе США в апреле 2017 года в Барселоне, где он отдыхал с семьей. Американская сторона обвиняет его в создании компьютерной сети типа ботнет Kelihos, через тот якобы контролировал сотни тысяч компьютеров, распространял вирусы и занимался вымогательством.