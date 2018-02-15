{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экс-гендиректор УВЗ Сиенко устроился в РМК. Эксклюзивное интервью
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 70,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 февраля 2018
14 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
15:07  15 февраля 2018 2

В новоуральском поселке выяснили, куда пропадали крышки с люков теплосетей

Стела Облкоммунэнерго. Екатеринбург, облкоммунэнерго, окэнерго, стела
Подростки украли несколько крышек с люков теплосетей «Облкоммунэнерго»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В деревне Починок Новоуральского городского округа по горячим следам задержали злоумышленников, которые украли несколько крышек с люков теплосетей «Облкоммунэнерго». Свою добычу они собирались сдать в пункт приема металла.

«Вандалов, орудовавших в сумерках, спугнули местные жители и сразу же сообщили нам о краже. Мы установили пропажу 4 крышек, обратились за помощью в полицию. Двое участковых сразу выехали на место, и уже на следующий день подозреваемых задержали», — рассказал начальник Новоуральского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Сергей Мусихин.

Кражу совершили четверо местных подростков, которые уже закончили школу, но нигде не учатся и не работают. Они уже признались в краже и сейчас ждут решения суда, по решению которого им может грозить серьезный штраф. «Кстати, парни успели разбить крышки на мелкие куски и даже сдали улику — кувалду — на металлолом. Получили сущие копейки. Да и за партию крышек они бы выручили не более 300 рублей, между тем стоимость каждой новой превышает 2 тысячи», — отметил Мусихин.

Пока закупаются стационарные пластиковые крышки, взломанные люки ради безопасности населения энергетики закрыли сколоченными из досок заглушками. Это далеко не первый случай краж на объектах и сетях «Облкоммунэнерго». Так, недавно в Первоуральске и Верхней Пышме были зафиксированы кражи кабеля, в Кировграде злоумышленники также снимали крышки люков. Злоумышленники задержаны и привлечены к ответственности по статье 158 УК РФ «Кража».

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров