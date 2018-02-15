В новоуральском поселке выяснили, куда пропадали крышки с люков теплосетей

15:07 15 февраля 2018 2

Подростки украли несколько крышек с люков теплосетей «Облкоммунэнерго» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В деревне Починок Новоуральского городского округа по горячим следам задержали злоумышленников, которые украли несколько крышек с люков теплосетей «Облкоммунэнерго». Свою добычу они собирались сдать в пункт приема металла.

«Вандалов, орудовавших в сумерках, спугнули местные жители и сразу же сообщили нам о краже. Мы установили пропажу 4 крышек, обратились за помощью в полицию. Двое участковых сразу выехали на место, и уже на следующий день подозреваемых задержали», — рассказал начальник Новоуральского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Сергей Мусихин.

Кражу совершили четверо местных подростков, которые уже закончили школу, но нигде не учатся и не работают. Они уже признались в краже и сейчас ждут решения суда, по решению которого им может грозить серьезный штраф. «Кстати, парни успели разбить крышки на мелкие куски и даже сдали улику — кувалду — на металлолом. Получили сущие копейки. Да и за партию крышек они бы выручили не более 300 рублей, между тем стоимость каждой новой превышает 2 тысячи», — отметил Мусихин.

Пока закупаются стационарные пластиковые крышки, взломанные люки ради безопасности населения энергетики закрыли сколоченными из досок заглушками. Это далеко не первый случай краж на объектах и сетях «Облкоммунэнерго». Так, недавно в Первоуральске и Верхней Пышме были зафиксированы кражи кабеля, в Кировграде злоумышленники также снимали крышки люков. Злоумышленники задержаны и привлечены к ответственности по статье 158 УК РФ «Кража».