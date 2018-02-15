Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров подписали дорожную карту по освоению производства труб для морских месторождений. Они встретились сегодня, 15 февраля, в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
В соответствии с документом, ЧТПЗ освоит технологию производства труб из материалов, которые обеспечивают сверхвысокую прочность и коррозионную стойкость оборудования, эксплуатируемого в условиях морской среды. В настоящее время такие трубы в России не выпускаются, подчеркнули на челябинском производстве. Их планируется применять при изготовлении отечественного оборудования для систем подводной добычи. Предполагается, что в течение текущего года металлургический завод подготовит опытные образцы труб, проведет их испытания и сертификацию на соответствие требованиям «Газпрома».
Комаров отметил, что ЧТПЗ уже успешно освоила различные виды труб, в том числе став единственным поставщиком труб большого диаметра для обустройства газопровода «Северный поток — 2» в прибрежной зоне. «Создание труб нового поколения для использования в системе подводной добычи позволит вывести нашу работу на принципиально новый уровень технологического развития и обеспечить независимость российских нефтегазовых компаний от зарубежных аналогов», — пояснил председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ».