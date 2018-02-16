Минпромторг назвал дату введения продуктовых карточек

02:13 16 февраля 2018 2

Малоимущим планируется выдавать специальные электронные карты для покупки продовольствия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Программа продовольственной помощи малоимущественному населению в России будет запущена в 2019 году. Граждане смогут приобретать товары из специального списка, пользуясь электронной картой.

Как сообщает Rambler News со ссылкой на главу Минпромторга России Дениса Мантурова, в число продуктов, которые социально незащищенным категориям граждан будут продавать, войдут хлеб, макароны, овощи, фрукты, яйца, мясо, рыба, молоко и молочные продукты. При этом алкоголь и табачные изделия в специальный продуктовый набор не войдут.

Отметим, что выпуск продовольственных карт впервые был рассмотрен в качестве антикризисной меры еще в 2015 году, однако несколько раз переносился. Как передает Life, приблизительная стоимость программы изначально оценивалась в 240 млрд рублей.

Между тем введение продовольственных карточек для поддержки малоимущих слоев населения поддержали почти 80% россиян. Как писало «URA.RU», предполагается, что платежный лимит, отведенный на покупку продуктов, будет ограничен 10 тыс. рублей в год.