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16 февраля 2018
15 февраля 2018
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02:13  16 февраля 2018 2

Минпромторг назвал дату введения продуктовых карточек

Магазин супермаркет Карусель. Воробей Вадим. Челябинск., пенсионер, супермаркет
Малоимущим планируется выдавать специальные электронные карты для покупки продовольствияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Программа продовольственной помощи малоимущественному населению в России будет запущена в 2019 году. Граждане смогут приобретать товары из специального списка, пользуясь электронной картой.

Как сообщает Rambler News со ссылкой на главу Минпромторга России Дениса Мантурова, в число продуктов, которые социально незащищенным категориям граждан будут продавать, войдут хлеб, макароны, овощи, фрукты, яйца, мясо, рыба, молоко и молочные продукты. При этом алкоголь и табачные изделия в специальный продуктовый набор не войдут.

Отметим, что выпуск продовольственных карт впервые был рассмотрен в качестве антикризисной меры еще в 2015 году, однако несколько раз переносился. Как передает Life, приблизительная стоимость программы изначально оценивалась в 240 млрд рублей.

Между тем введение продовольственных карточек для поддержки малоимущих слоев населения поддержали почти 80% россиян. Как писало «URA.RU», предполагается, что платежный лимит, отведенный на покупку продуктов, будет ограничен 10 тыс. рублей в год.

Евгений Александров
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