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18 февраля 2018
Главные новости 
14:00  18 февраля 2018 0

Коммунисты-геи, россиянин выиграл 26 млн, секс в метро. Главное к этому часу — только на URA.RU

Екатеринбургский метрополитен. Екатеринбург, метро, метрополитен, прибытие поезда, геологическая станция, общественный транспорт, пассажир
Пассажиры не стали останавливать паруФото: Александр Мамаев © URA.RU

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На календаре 18 февраля, конец масленичной недели и прощеное воскресенье по совместительству. Простите нас, если что не так! Мы стараемся!

Вот собрали для вас главные новости к этому часу:

В Сети появился ролик, агитирующий идти на выборы. Многие усмотрели в нем параллель между коммунистами и геями. Кто-то очень разозлился, кто-то посмеялся, но вы лучше сами посмотрите, чтобы определиться.

Обманутые дольщики на съезде, организованном КПРФ, обвинили кандидата в президенты РФ Павла Грудинина в том, что обсуждение насущных проблем он превратил в свой пиар. Людям показывали фильм про совхоз им. Ленина, а недовольных выводили из зала. Из-за этого Грудинин может потерять второе место в предвыборной гонке.

Недавно вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец заявила, что приоритетная задача правительства — увеличивать пенсии до 25 тысяч рублей. Позже глава ПФР Антон Дроздов подтвердил, что задача решаема к 2030 году. Но «URA.RU» выяснило, что этого можно добиться и раньше.

Уральская туристка погибла в Эмиратах в день всех влюбленных. За услуги местных медиков и отправку тела на родину с ее родных запросили огромную сумму. Близкие отчаянно собирают деньги по знакомым и в интернете.

Россиянин выиграл в лотерею более 26 миллионов рублей. Он угадал несколько чисел и проснулся богачом.

В Новгороде пара занялась сексом в метро прямо при пассажирах. Их даже сняли на видео. Ролик длится почти 6 минут, за это время они сменили несколько поз, но камеру не заметили.

Анна Ветрова
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