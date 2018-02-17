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17 февраля 2018
Главные новости Москвы
14:39  17 февраля 2018 5

Россиянин сорвал джекпот и проснулся миллионером

Открытая лицензия от 22.07.2016, кошелек, купюра, деньги
Житель Башкирии угадал угадал пять чисел в лотерее «Гослото»Фото: Pixabay.com

Житель Уфы проснулся миллионером. Он угадал несколько чисел и выиграл в лотерее «Гослото» более 26 млн рублей.

«Свой билет стоимостью 480 рублей он приобрёл в розничной точке Уфы. В нём было заполнено шесть полей. Числа выпали в очень узком диапазоне (14, 17, 26, 11, 23 + 3), но наш победитель не только угадал пять чисел и выиграл приз, но и получил ещё четыре выигрыша за два угаданных числа», — цитирует RT сообщение пресс-службы лотерейной компании.

Также отмечается, что общая сумма выигрыша в «5 из 36» составила 26 038 020 рублей. Организаторы конкурса уже поздравили победителя и пригласили его в Москву, чтобы правильно оформить выигрыш.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, как сложилась судьба у пенсионерки из Воронежской области, которая сорвала рекордный джек-пот в 506 млн рублей. В родном селе женщину, которую осадили многочисленные просители, не видели уже давно. Чуть меньше, но везет и уральцам: два жителя Ноябрьска за неделю выиграли почти 10 млн рублей.

Кирилл Егоров
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