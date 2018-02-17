Россиянин сорвал джекпот и проснулся миллионером

Житель Уфы проснулся миллионером. Он угадал несколько чисел и выиграл в лотерее «Гослото» более 26 млн рублей.
«Свой билет стоимостью 480 рублей он приобрёл в розничной точке Уфы. В нём было заполнено шесть полей. Числа выпали в очень узком диапазоне (14, 17, 26, 11, 23 + 3), но наш победитель не только угадал пять чисел и выиграл приз, но и получил ещё четыре выигрыша за два угаданных числа», — цитирует RT сообщение пресс-службы лотерейной компании.
Также отмечается, что общая сумма выигрыша в «5 из 36» составила 26 038 020 рублей. Организаторы конкурса уже поздравили победителя и пригласили его в Москву, чтобы правильно оформить выигрыш.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, как сложилась судьба у пенсионерки из Воронежской области, которая сорвала рекордный джек-пот в 506 млн рублей. В родном селе женщину, которую осадили многочисленные просители, не видели уже давно. Чуть меньше, но везет и уральцам: два жителя Ноябрьска за неделю выиграли почти 10 млн рублей.