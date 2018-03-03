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03 марта 2018
17:11  03 марта 2018 4

О голограмме Путина теперь пишут The Sun и Metro. Придумка тюменцев получила масштабное толкование

Голограмма Путина впечатлила британцевФото: Ярослав Попов
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Известные британские таблоиды заинтересовались гигантской голограммой Путина в Тюмени. После появления публикации о необычном объекте на сайте Daily Mirror о тюменской придумке написали такие известные издания, как The Sun и Metro.

«Чтобы увидеть гигантского Путина, сначала нужно скачать приложение „Фотографии с Путиным“ на смартфон и принести его к огромному маркеру на земле», — просвещает своих читателей Metro.

«Предвыборная компания Путина привела к тому, что теперь россияне фотографируются с гигантской 40-футовой голограммой в одеянии дзюдоиста», — саркастически отмечает The Sun. «Голограмма немного выше, чем Владимир Путин в жизни», — иронизирует лондонский портал Amed Post, который также обратил внимание на Тюмень.

По мнению британских СМИ, появление голограммы — это часть предвыборной кампании. Издания сходятся на том, что за действующего президента проголосует не менее 70% россиян, а его победа будет «безоговорочной».

Гигантская проекция Путина в кимоно возникла неподалеку от Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» в феврале. Модель создали разработчик компьютерных приложений Ярослав Попов и местный бизнесмен Александр Андросов к дню рождения центра. Ранее издание Daily Mirror в качестве описания голограммы привело саркастический комментарий, в котором Путина сравнили с популярным персонажем сериала «Игра Престолов» Тайвином Ланнистером.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Данил Бардин
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