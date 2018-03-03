Известные британские таблоиды заинтересовались гигантской голограммой Путина в Тюмени. После появления публикации о необычном объекте на сайте Daily Mirror о тюменской придумке написали такие известные издания, как The Sun и Metro.
«Чтобы увидеть гигантского Путина, сначала нужно скачать приложение „Фотографии с Путиным“ на смартфон и принести его к огромному маркеру на земле», — просвещает своих читателей Metro.
«Предвыборная компания Путина привела к тому, что теперь россияне фотографируются с гигантской 40-футовой голограммой в одеянии дзюдоиста», — саркастически отмечает The Sun. «Голограмма немного выше, чем Владимир Путин в жизни», — иронизирует лондонский портал Amed Post, который также обратил внимание на Тюмень.
По мнению британских СМИ, появление голограммы — это часть предвыборной кампании. Издания сходятся на том, что за действующего президента проголосует не менее 70% россиян, а его победа будет «безоговорочной».
Гигантская проекция Путина в кимоно возникла неподалеку от Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» в феврале. Модель создали разработчик компьютерных приложений Ярослав Попов и местный бизнесмен Александр Андросов к дню рождения центра. Ранее издание Daily Mirror в качестве описания голограммы привело саркастический комментарий, в котором Путина сравнили с популярным персонажем сериала «Игра Престолов» Тайвином Ланнистером.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).