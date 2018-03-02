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03 марта 2018
02 марта 2018
23:55  02 марта 2018 1

Британская газета рассказала о 12-метровом «призраке» Путина в Тюмени. «Он преследует русских, как персонаж из „Игры престолов“»

Британская газета связала появление голограммы с президентскими выборамиФото: Ярослав Попов

Известный британский таблоид Daily Mirror обратил внимание на 12-метровую голограмму президента России Владимира Путина, которая появилась под окнами Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» в конце февраля.

Материал опубликован под заголовком «Огромный 40-футовый „призрак“ Владимира Путина „преследует“ русских, как персонаж из „Игры престолов“». Речь идет о голограмме российского лидера в кимоно, которую создали разработчик компьютерных приложений Ярослав Попов и местный бизнесмен Александр Андросов ко дню рождения центра. Такое решение они объяснили тем, что Путин активно занимается дзюдо и к тому же приезжал на открытие спортивного объекта. «Поэтому такой подарок вполне объясним», — пояснял Попов.

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В Тюмени создали 12-метровую голограмму Владимира Путина в кимоно. ФОТО

Британским журналистам идея пришлась не по вкусу, а появление 3D модели они связали с предвыборной кампанией. Кроме того, издание привело несколько саркастических комментариев, якобы где-то оставленных россиянами, которые лишь поддерживали заданный заголовком тон: «Он чудовищный призрак, преследующий нас», «Крестьянам так скучно, что они делают золотую статую Тайвина Ланнистера [герой сериала „Игра Перстолов“]», «Вы создаете культ личности своими руками. Потом не жалуйтесь».

Кто-то из пользователей предположил, что президента не устроит размер проекции: «Путин будет сердиться, что его голограмма настолько мала». А кто-то связал ее появление с желанием создателей обратить на себя внимание президента: «Ваша лояльность замечена».

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Данил Бардин
© Служба новостей «URA.RU»
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