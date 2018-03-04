СКР начал проверку после смерти челябинца в отделе полиции

Следственный комитет РФ по Челябинской области начал доследственную проверку по факту смерти мужчины в отделе полиции Тракторозаводского района столицы Южного Урала. Осмотр тела 54-летнего местного жителя не выявил признаков, указывающих на криминальный характер смерти, рассказали «URA.RU» в пресс-службе ведомства.
Мужчину 1 марта доставили в отдел полиции после бытовой ссоры в семье для составления административного протокола, после чего он был отпущен домой. На следующий день он вернулся в отдел полиции, чтобы узнать результаты проверки. В указанное время у него произошел приступ эпилепсии, отметили в СК.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Позже будет проведено судебно-медицинское исследование, которое поможет установить точную причину по смерти. Процессуальное решение примут по итогам проверки.