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Главные новости Пермского края
10:09  14 марта 2018 0

Жителям Прикамья вручат подарки за участие в выборах президента. ФОТО

Принцесса года. Финал. Ресторан №1. R1. Екатеринбург, новый год, подарки
Всем избирателям приготовили сюрпризыФото: Дарья Попова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Все пермяки, пришедшие на выборы, получат подарки в память о выборах президента. Причем чем моложе избиратель — тем больше сюрпризов.

Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин в Instagram сообщил, что принято решение каждому избирателю 18 марта вручить памятный календарик. Молодые избиратели до 35 лет получат еще и флажок. А 18-летним юношам и девушкам, которые впервые в своей жизни придут на выборы, подарят еще и значок и обложку для паспорта. Все сувениры — с символикой президентских выборов. «Мелочь, а приятно, а главное — останется на память о главных выборах страны», — написал Вагин.

Такие сувениры раздадут пермякам
Фото: Instagram Игоря Вагина

Также известно, что во многих городах Прикамья в день выборов молодым избирателям подарят флаеры, которые можно обменять на билеты в кино. Такая акция проходила и в прошлом году на выборах губернатора, но ограничивалась только Пермью. Официально инициатива принадлежит общественникам — региональному отделению «Российских студенческих отрядов». Но приписывают идею штабу при администрации Перми.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Избирателям предстоит отдать свой голос за одного из восьми кандидатов, среди которых уже названные Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), самовыдвиженец Владимир Путин, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Стефан Савелли
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