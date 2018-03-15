01:47 15 марта 2018 0

Случайным посетителям ТРЦ съемки даже мешали Фото: социальные сети

Известный журналист Юрий Дудь, снимаясь в рекламе в ТРЦ «Пассаж» и Гринвич» в Екатеринбурге, вынужден монетизировать свою популярность в той степени, на которую способен. Так прокомментировал контракт видеоблогера на съемки в рекламе руководитель Red Communication Group, член Гильдии маркетологов Юний Давыдов.

По словам эксперта, вопрос на данном этапе стоит даже не в бренде, а в гонораре. «Вполне естественно, что он свою популярность монетизирует так, как у него получается, — рассказал маркетолог. — Он мог бы с таким же успехом рекламировать шашлычную».

Другое дело, по словам эксперта, эффект, который дают подобные рекламные продукты. «Самое главное в такой рекламе — это скандал, — пояснил Юний Давыдов. — Юрий Дудь фигура известная, скандальная, в интернете рядом с тем, что он делает, возникают всякие глупости».

Сам влогер восторженно отзывается об уральской столице (и ее торговых центрах) Фото: Юрий Дудь, Instagram

Напомним, в минувшую среду, 14 марта, стало известно, что Юрий Дудь занят в съемках рекламы о «Пассаже», «Гринвиче» и магазине «Гипербола». Как писали «Моменты», решение об участии Юрия в рекламе было принято еще в начале 2018 года. Помимо видеоролика с участием влогера, авторы концепции планируют также сделать рекламные постеры. В социальных сетях екатеринбуржцы не слишком благожелательно отнеслись к новой рекламе: многие посчитали, что влогер снова рекламирует какие-то странные продукты. Посетители «Пассажа», кроме того возмущались, что съемочная группа создавала некоторые помехи в перемещении по ТРЦ, в частности, перегородив доступ к эскалатору.

Стоит упомянуть также, что ТРЦ «Гринвич» славен своими яркими рекламными кампаниями, в которых участвовали такие суперзвезды, как Мила Йовович, тайно посетившая Екатеринбург в конце 2013 года и Дмитрий Нагиев — он снимался в рекламе ТРЦ весной прошлого года. Что касается «Пассажа», съемки в котором проходили накануне, то он войдет в историю Урала как уничтоженный ради торговых площадей памятник архитектуры: в 2012 году здание, представлявшее собой памятник архитектуры решили «реконструировать». В результате не его месте был возведен совершенно новый ТРЦ, который, кстати, неоднократно подвергался критике.