Управляющая компания из Екатеринбурга стала лучшей в области

20:35 15 марта 2018 0

УК «Академический» обошла конкурентов из других городов региона Фото: РСГ «Академическое»

В Екатеринбурге состоялся конкурс среди управляющих компаний Свердловской области. Лучшей из десяти организаций-конкурсантов стала УК «Академический», которая превзошла другие по качеству предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и соблюдению прав собственников помещений.

Екатеринбургской компании удалось обойти конкурентов из Кушвы, Сухого Лога, Кировграда, Камышлова, Березовского, Богдановича, Полевского, Каменск-Уральского и Михайловска. При этом мероприятие проходило в два этапа. Так, с 15 февраля по 5 марта комиссия принимала заявки от управляющих компаний, в которых раскрывалась информация о деятельности жилищно-коммунальных предприятий (количественные и качественные показатели по благоустройству территории, ремонту и содержанию жилья, вывозу ТБО и другим аспектам работы). 15 марта был организован очный командный этап — на нем и определился победитель.

Диплом победителя и наградную статуэтку генеральному директору предприятия УК «Академический» Николаю Смирнягину вручал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. «Мы ежедневно работаем над обеспечением бесперебойного оказания комплекса жилищно-коммунальных услуг, повышением качества, а также внедрением инновационных решений», — отметил Смирнягин на церемонии награждения.