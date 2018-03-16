Очередное ЧП произошло в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов, расположенном в Елани Свердловской области. В военном городке в поселке Порошино, в доме №34, на квартиру обрушились бетонные плиты с чердачного этажа. К счастью, никто не пострадал.
Как пишут местные жители в соцсети в группе «Еланский гарнизон», всех жителей второго подъезда этого дома эвакуировали в гостиницу. Люди отмечают, что и в других домах городка ситуация не лучше.
«У меня брат живет как раз в первом подъезде 32-го дома. На третьем этаже у них в прошлом году квартиру затопило, на гаражи там свет замкнуло. Из-за протечки крыши все обои поотпадывали. Он не стал там свет делать и ремонт, так как без толку это все будет, пока крышу не отремонтируют», — пишет одна из местных жительниц.
«В 36-м такая же ерунда. Жили на 5-м этаже, полностью по всему периметру квартиры (кроме одной смежной стороны с соседями) бежит крыша, даже если идет мелкий дождь. Не представляю, что будет сейчас. Все обои на полу, даже ремонт переделывать не стали, страшно только за проводку», — пишет другой житель городка.
На этот час в военный городок на вертолете Ми-8 прилетела жилищная комиссия из штаба ЦВО во главе с одним из заместителей командующего округа. 30 марта ожидается прибытие генерала-лейтенанта Александра Лапина. Комментарий в пресс-службе ЦВО получить не удалось.
Еланский городок прославился на всю страну в 2017 году после того, как там произошло кровавое побоище между местными контрактниками и тувинцами, приехавшими в учебный центр на курсы по выживанию. Тогда в массовой драке победили тувинцы, хотя находились в численном меньшинстве. Несколько человек с травмами были госпитализированы.