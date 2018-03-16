В августе 2018 года новый состав Общественной палаты Свердловской области будет избран по другим правилам. Они прописаны в законопроекте, внесенном на рассмотрение депутатов Законодательного собрания региона.
Действующий порядок предусматривает, что первая треть членов Общественной палаты назначается Заксобранием из числа представленных общественными структурами претендентов, вторая — губернатором. После этого одобренные в ходе первых двух этапов члены палаты собираются на организационном заседании и избирают оставшихся коллег. «Это непрозрачная процедура. В сегодняшнем законе не прописано, какие именно общественные организации выдвигают кандидатов. В ряде случаев в палату попадают физические лица за якобы имеющиеся у них заслуги перед областью. В результате полномочиями часто наделяются „случайные пассажиры“, не имеющие реального отношения к общественной деятельности», — рассказал «URA.RU» свердловский парламентарий.
В предложенном законопроекте вводится новая схема. Согласно ей, губернатор может назначать кандидатов представленных только общероссийскими и межрегиональными общественными организациями. Заксобрание назначает треть членов палаты, представляющих региональные некоммерческие организации и общественные структуры. На последнем этапе одобренные губернатором и парламентариями члены палаты назначают оставшуюся часть коллег из числа муниципальных общественников.
Вводится жесткое правило, что выдвигать кандидатов в Общественную палату могут только структуры, имеющие не менее трех лет опыта защиты интересов жителей области. Каждый член палаты должен постоянно проживать в регионе.
Заместитель председателя Общественной палаты Анатолий Гагарин пояснил «URA.RU», что реформа повысит качество работы этого органа: «Она позволит отбирать членов палаты, которые имеют большой опыт, авторитет и уважение у населения. Она не позволит попадать в палату случайным персонажам, открывая дорогу только неравнодушным и действительно активным общественникам».