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16 марта 2018
15 марта 2018
Главные новости Свердловской области
13:03  16 марта 2018 0

Свердловские власти ужесточают правила формирования Общественной палаты. Ее избавят от «случайных пассажиров»

Митинг по случаю третьей годовщины присоединения Крыма. Екатеринбург, курсанты, мчс россии, общественная палата свердловской области
В Общественной палате Свердловской области есть странные персонажиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В августе 2018 года новый состав Общественной палаты Свердловской области будет избран по другим правилам. Они прописаны в законопроекте, внесенном на рассмотрение депутатов Законодательного собрания региона.

Действующий порядок предусматривает, что первая треть членов Общественной палаты назначается Заксобранием из числа представленных общественными структурами претендентов, вторая — губернатором. После этого одобренные в ходе первых двух этапов члены палаты собираются на организационном заседании и избирают оставшихся коллег. «Это непрозрачная процедура. В сегодняшнем законе не прописано, какие именно общественные организации выдвигают кандидатов. В ряде случаев в палату попадают физические лица за якобы имеющиеся у них заслуги перед областью. В результате полномочиями часто наделяются „случайные пассажиры“, не имеющие реального отношения к общественной деятельности», — рассказал «URA.RU» свердловский парламентарий.

В предложенном законопроекте вводится новая схема. Согласно ей, губернатор может назначать кандидатов представленных только общероссийскими и межрегиональными общественными организациями. Заксобрание назначает треть членов палаты, представляющих региональные некоммерческие организации и общественные структуры. На последнем этапе одобренные губернатором и парламентариями члены палаты назначают оставшуюся часть коллег из числа муниципальных общественников.

Вводится жесткое правило, что выдвигать кандидатов в Общественную палату могут только структуры, имеющие не менее трех лет опыта защиты интересов жителей области. Каждый член палаты должен постоянно проживать в регионе.

Заместитель председателя Общественной палаты Анатолий Гагарин пояснил «URA.RU», что реформа повысит качество работы этого органа: «Она позволит отбирать членов палаты, которые имеют большой опыт, авторитет и уважение у населения. Она не позволит попадать в палату случайным персонажам, открывая дорогу только неравнодушным и действительно активным общественникам».

Константин Джултаев
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