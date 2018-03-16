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16 марта 2018
15 марта 2018
Главные новости Свердловской области
13:20  16 марта 2018 0

В Екатеринбурге тушат пожар на стадионе ЧМ-2018. ВИДЕО

Екатеринбург готовится к ЧМ-2018, чм-2018, центральный стадион
Пожарные сумели потушить возгорание на территории стратегического объектаФото: Марина Молдавская © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге тушат пожар на территории Центрального стадиона, где в июне 2018 года пройдут игры чемпионата мира по футболу. По свидетельству очевидцев, загорелся строительный вагончик.

«Горела бытовка на площади 10 квадратных метров, пострадавших нет, возгорание ликвидировано», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Центральный стадион в Екатеринбурге («Екатеринбург Арена») 28 февраля ввели в эксплуатацию. Строителям удалось сохранить исторические стены стадиона и его облик, но при этом оборудовать его по современным международным стандартам. На Центральном стадионе пройдут четыре игры чемпионата мира по футболу 2018 года: 15 июня — Египет — Ургувай, 21 июня — Франция — Перу, 24 июня — Япония — Сенегал, 27 июня — Мексика — Швеция.

Александр Лукманов
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