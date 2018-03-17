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17 марта 2018
Главные новости 
22:57  17 марта 2018 0

Мать убитых под Тюменью близняшек рассказала о трагедии. «Муж меня избивал, но девочек не обижал»

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, пятна крови, капли крови, убийство, кровь на полу
Жители поселка называют семью, в которой случилась трагедия, неблагополучнойФото: depositphotos.com © URA.RU

Мать двух шестилетних девочек-близняшек, убитых отцом под Тюменью, рассказала, что ее супруг злоупотреблял спиртным, но детей никогда не трогал. По словам женщины, в день трагедии ее не оказалось дома.

Во время убийства мать находилась в областном центре. Девочек от бабушки забрал отец, сказав, что мама ждет их у него. Супруги давно не жили вместе. Узнав, что дети у своего родного отца, женщина сразу позвонила ему. «Я сказала, что приеду и заберу дочек с утра, а он ответил, что я их не увижу. Сказал, что меня потерял, но детей потерять не может, что они будут жить с ним. Я ответила, что детей его не лишаю — два дня я работаю, дочки будут с ним, два дня я отдыхаю — они со мной», — рассказала женщина порталу 72.ru.

Жители поселка Боровский называют семью, в которой случилась трагедия, неблагополучной. Пристрастие к спиртному у отца убитых девочек признала и мать: «Он постоянно пил, нигде не работал официально. Бывало устроится, неделю или месяц проработает — зарплату получит, и все. Меня он постоянно избивал, но девочек никогда не обижал».

Сейчас мама и бабушка близняшек занимаются подготовкой похорон. Хоронить детей и отца, который с ними жестоко расправился, решено раздельно.

Виктор Жуков
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