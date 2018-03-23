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23 марта 2018
22 марта 2018
Главные новости Свердловской области
16:05  23 марта 2018 0

Из Кольцово в Турцию будут летать шесть самолетов в день

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет
Страна-курорт будет самым массовым заграничным направлением этого летаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Этим летом из Кольцово в Турцию каждый день будут выполняться до шести рейсов. Как сообщили в пресс-службе авиаузла, страна-курорт станет самым массовым заграничным направлением из уральской столицы.

«Полеты на данном направлении из Екатеринбурга будут осуществлять сразу десять авиакомпаний по четырем маршрутам — Анталья, Стамбул, Даламан и Газипаша. Также обращает на себя внимание расширение географии полетов в Италию до четырех городов — Рим, Болонья, Катания и Римини», — отметили в пресс-службе.

Пассажиры Кольцово также смогут напрямую улететь на Кипр, в Грецию, Черногорию, Болгарию, Испанию, Чехию, Тунис, ОАЭ, Китай, Грузию, Армению, Израиль, Таиланд и другие страны.

Что касается российских курортов, в Сочи запланировано до пяти рейсов в день из Екатеринбурга, в Анапу — до двух рейсов ежедневно. «Всего на данный момент из Екатеринбурга запланировано выполнение рейсов по более чем по 100 направлениям, из которых более 50 международные. Полеты по ним будут выполнять 46 авиакомпаний», — рассказали в Кольцово.

Ранее «URA.RU» писало, что жители Екатеринбурга массово уезжают за границу на время чемпионата мира по футболу-2018. На вторую половину июня, когда пройдут матчи мундиаля, пришелся максимальный спрос на заграничные путевки по раннему бронированию.

Сергей Дианов
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