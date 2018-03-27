19:41 27 марта 2018 0

Поклонники уверили Коляду, что пенсия «хорошая» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уральский режиссер и драматург Николай Коляда рассказал о размере своей пенсии. Он также сравнил полученную сумму с выплатами, которые получает певица Алла Пугачева.

«Мне пенсию назначили. Пришли только что деньги на карточку. Я думал, что это зарплата из института, и позвонил в бухгалтерию, но там сказали, что еще рано зарплату», — поделился Коляда на своей странице в Facebook. Он отметил, что ему перечислили 17147 рублей. «Знакомая сказала, что это очень хорошая пенсия. У Аллы Пугачевой, говорят, 15 тысяч», — шутливо добавил драматург.

Друзья и знакомые Николая Коляды подтвердили, что такую пенсию получают далеко не все. «Эта еще хорошая, минималка почти 9 тысяч у нас на Урале», «Поздравляю с вступлением в клуб пенсионеров! Пенсия у Вас хорошая, у меня (в Подмосковье) меньше, стаж 40 лет», — прокомментировали они пост Коляды. Также было сказано, что у Аллы Пугачевой пенсия меньше быть никак не может. «Ну дай хоть ненадолго поверить, что я лучше Пугачевой! Весь кайф обломала!» — пошутил Коляда в ответ. Однако позже деятель искусств усомнился, что это действительно пенсия. «Что-то я задумался. Надо съездить в банк и узнать. Может, это гонорар какой, а вовсе и не пенсия. Раз у всех мало, мне с чего дадут большую?» — написал Коляда.

Ранее Алла Пугачева заявила, что ежемесячно получает в качестве пенсии всего 17 тысяч рублей. «Пенсия у меня маленькая, но год еще протяну», — посетовала она на свадьбе у своего внука Никиты Преснякова, на которую потратили 25 млн рублей.