Экс-глава свердловского СКР Задорин объяснил причины своей отставки

14:16 09 апреля 2018 2

Задорин ушел на пенсию по выслуге лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший руководитель СК РФ по Свердловской области 56-летний генерал-лейтенант Валерий Задорин сделал заявление, в котором назвал причину своего увольнения. Обращение экс-главы СУ СКР к коллегам опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Уважаемые коллеги! Мной принято решение оставить службу в органах Следственного комитета России в связи с выходом на пенсию по выслуге лет», — заявил Валерий Задорин. Также он поблагодарил коллег из других силовых ведомств, руководителей области, всех тех, с кем ему пришлось вместе работать.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что 6 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении 11 генералов и одного полковника из силовых ведомств. В числе прочих в этом списке оказался Валерий Задорин.

Как напоминало наше агентство, летом 2017 года глава свердловского СКР был отстранен от работы из-за скандала с «борзым» директором. На «прямую линию» президенту пришло сообщение от рабочих нижнетагильского завода теплоизоляционных материалов, которые пожаловались, что 34-летний директор завода Денис Кокорин не платит зарплату с августа 2016 года и, издеваясь над рабочими, говорил — «пусть меня об этом Путин попросит». После этого Кокорин попал под следствие и был арестован, а Задорин 12 июля 2017 года отстранен за бездействие. Позже глава свердловского СКР вернулся к делам, а когда в ноябре ушел в отпуск, поползли слухи, что Задорин больше не вернется, поскольку в декабре истекал контракт, который, как обсуждалось, не собирались продлевать. Однако Задорин был отправлен в отставку указом Путина лишь накануне.