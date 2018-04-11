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11 апреля 2018
10 апреля 2018
07:29  11 апреля 2018 0

Британские власти спрятали дочь Скрипаля на военной базе

Российская сторона требует встречи с ЮлиейФото: Юлия Скрипаль, Facebook
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Выписанная из больницы в Солсбери дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия находится «в безопасном месте». Издание The Sun со ссылкой на источник утверждает, что ее прячут на военной базе. Врачи продолжают наблюдать за состоянием здоровья Юлии, так как нервно-паралитическое вещество еще якобы может проявить себя.

Ранее российское посольство в Лондоне обратилось в МИД Великобритании, чтобы организовать встречу Юлии Скрипаль с российскими консулами и убедиться, что с дочерью экс-полковника ГРУ все хорошо, передает РЕН ТВ. «Посольству ничего не известно о том, в каком состоянии она находится, выступает ли она от своего имени или за нее говорят британские власти, нарушая ее права», — пояснили дипломаты.

Сергея Скрипаля и его дочь отравили 4 марта в британском Солсбери. Они были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке. Британия предполагает, что к инциденту причастна Россия, Москва все отрицает. Ранее врач больницы в Солсбери подтвердил выписку Юлии Скрипаль, передавала «Национальная служба новостей». Также стало известно, что состояние ее отца улучшается, однако он до сих пор находится в медучреждении, писало «Федеральное агентство новостей».

Ксения Томашова
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