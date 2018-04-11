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11 апреля 2018
21:00  11 апреля 2018 0

Трамп пригрозил войной, рубль стремительно падает, прощальные письма компании Дерипаски. Главное за день — в подборке «URA.RU

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, рубль, семейный бюджет
Рубль катится внизФото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Что-то непонятное происходит с погодой и что-то непонятное происходит в мире. Впрочем, ничего нового. Но вы обязательно держитесь и читайте нашу рассылку, чтобы быть в курсе всего самого главного. Вдруг все резко наладится.

Сегодня президент США Дональд Трамп ошеломил всех: сначала он угрожал России войной в Сирии, а потом предложил все-таки жить дружно и прекратить гонку вооружений. Чего же он все-так хочет? Мы попытались ответить на этот вопрос. После угроз Трампа рублю стало совсем плохо.

Хотя и до этого ему было не очень хорошо. Курс евро впервые с 2016 года превысил 80 рублей, а доллар достиг отметки в 64. Из-за этого подорожал отдых в Европе. Цена консульского сбора на визу в Италию, к примеру, взлетела впервые за 10 лет. Еще вырастут цены на электронику и бытовую технику.

Если цена на нефть не закрепится, то россиян неизбежно ждет дефолт. Хотя девальвация рубля все равно произойдет, это вопрос времени, говорит эксперт-экономист. Он считает, что этот поезд уже в огне и его не остановить.

Компания Олега Дерипаски страдает от санкций. «Русал» разослал партнерам прощальные письма. Хотя официальный представитель компании на Урале заявил, что они работают в штатном режиме.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против пожарного, из-за которого в кинозале «Зимней вишни» погибли 37 человек. По версии следствия, начальник спасательной бригады знал, что на четвертом этаже ТЦ находятся люди, и проигнорировал это. Но МЧС встало на его защиту.

А депутат из Тюмени разочаровался в демократичности выборов и настаивает на возвращении в России царского престола и имперского уклада жизни. На пост монарха он предложил Владимира Путина.

Анна Ветрова
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