21:00 11 апреля 2018 0

Рубль катится вниз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Что-то непонятное происходит с погодой и что-то непонятное происходит в мире. Впрочем, ничего нового. Но вы обязательно держитесь и читайте нашу рассылку, чтобы быть в курсе всего самого главного. Вдруг все резко наладится.

Сегодня президент США Дональд Трамп ошеломил всех: сначала он угрожал России войной в Сирии, а потом предложил все-таки жить дружно и прекратить гонку вооружений. Чего же он все-так хочет? Мы попытались ответить на этот вопрос. После угроз Трампа рублю стало совсем плохо.

Хотя и до этого ему было не очень хорошо. Курс евро впервые с 2016 года превысил 80 рублей, а доллар достиг отметки в 64. Из-за этого подорожал отдых в Европе. Цена консульского сбора на визу в Италию, к примеру, взлетела впервые за 10 лет. Еще вырастут цены на электронику и бытовую технику.

Если цена на нефть не закрепится, то россиян неизбежно ждет дефолт. Хотя девальвация рубля все равно произойдет, это вопрос времени, говорит эксперт-экономист. Он считает, что этот поезд уже в огне и его не остановить.

Компания Олега Дерипаски страдает от санкций. «Русал» разослал партнерам прощальные письма. Хотя официальный представитель компании на Урале заявил, что они работают в штатном режиме.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против пожарного, из-за которого в кинозале «Зимней вишни» погибли 37 человек. По версии следствия, начальник спасательной бригады знал, что на четвертом этаже ТЦ находятся люди, и проигнорировал это. Но МЧС встало на его защиту.

А депутат из Тюмени разочаровался в демократичности выборов и настаивает на возвращении в России царского престола и имперского уклада жизни. На пост монарха он предложил Владимира Путина.