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13 апреля 2018
09:00  13 апреля 2018 1

«Партия власти» против Тулеева, стала известна судьба Лаврова, Зюганов в реанимации. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Всероссийский форум
Стала известна судьба министраФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Сегодня 13 апреля, пятница. Рабочая неделя практически подходит к концу!

И вот главные новости к этому часу:

В «Единой России» жестко раскритиковали политику кемеровских властей. Те хотели буквально протащить Тулеева на выборах в Заксобрание. Теперь — если экс-глава Кузбасса решит сохранить пост спикера парламента — ему все-таки придется побороться за кресло. И даже пойти на дебаты.

Стала известна судьба Лаврова после отставки правительства. СМИ назвали будущее место работы министра.

Главный свердловский гаишник Юрий Демин ушел в отставку после скандала с подчиненным, который, обмывая новые звездочки, пьяным катался по Екатеринбургу. Эксперты рассказали «URA.RU», как эта отставка ударит по рядовым автомобилистам области.

В России под предлогом девальвации совсем скоро взлетят цены. Буквально на все. Экономисты объяснили «URA.RU», что подорожает в первую очередь и нужно ли сейчас закупаться про запас.

Россияне, тем временем, считают, что страна «уже вошла в Третью мировую». Граждане уверены в победе, но признают, что за нее придется отдать слишком высокую цену. А эксперты, опрошенные «URA.RU», подробно разложили четыре сценария на случай реальной войны между Россией и США.

Геннадий Зюганов попал в реанимацию. В партии все отрицают, называя информацию «вбросом», но внук лидера КПРФ частично подтвердил тревожные новости.

Кирилл Егоров
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