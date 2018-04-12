Цены взлетят под предлогом девальвации

20:04 12 апреля 2018 0

На фоне новостей о грядущем подорожании россияне вновь сметают с прилавков бытовую технику Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В самое ближайшее время россияне столкнутся с резким ростом цен на продукты, непродовольственные товары и лекарства. Согласно прогнозам, значительно подорожают бытовая техника, автомобили, одежда, обувь. Эксперты связывают ценовой скачок со значительным изменением курсов валют. Накануне, 11 апреля, курс евро впервые с марта 2016 года пробил отметку 80 рублей. Впрочем, в ряде случаев смена ценников окажется необоснованной, предупреждают аналитики.

Что именно подорожает и стоит ли сегодня впрок закупать продукты — «URA.RU» разбиралось вместе с экспертами.

Телевизоры про запас

Очередное ослабление рубля в первую очередь вызвало беспокойство со стороны непродовольственных ретейлеров — большинство из них на 80% зависят от поставок из-за границы. Европейские поставщики цифровой и бытовой техники начали предупреждать своих российских партнеров о возможном повышении цен на товары. В частности, в сети «М.Видео» заявили о планах некоторых производителей увеличить закупочные цены на 5-10 процентов.

В кризисные времена россияне в первую очередь устремляются в магазины бытовой техники Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Представитель одного из крупных ретейлеров сообщил «URA.RU», что «новые цены уже пришли»: «Например, вчера посудомоечная машина стоила 19 тысяч, а сегодня уже 23. Насколько еще вырастут цены — неизвестно. Пока мы продаем технику со складов, но по отдельным позициям цены выросли и на то, что было закуплено ранее. Если вы планировали что-то купить, то лучше сделать это сегодня».

«На фоне такого скачка валют рост цен на ту же бытовую технику представляется практически неизбежным», — признал в беседе с «URA.RU» директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. По словам экономиста, россияне неизбежно столкнутся не только с автоматическим, но и с упреждающим ростом цен: «Некоторые производители и ретейлеры уже повышают цены из-за атмосферы неопределенности — они не понимают, что будет завтра. По этой причине меняют ценники на всякий случай, чтобы в дальнейшем не прогореть».

Овощи будут дорожать еще два месяца

Овощи тоже станут дороже, однако в данном случае сработал целый комплекс факторов. «В марте—апреле овощи всегда самые дорогие. Дело в том, что именно в этот период на складах в стране заканчиваются свои запасы, поэтому нам приходится ввозить многое из-за границы — из стран Средней Азии, Турции, Израиля», — пояснил «URA.RU» президент Национального союза производителей овощей Сергей Королев.

Овощи в России продолжат дорожать Фото: Илья Московец © URA.RU

По его словам, свою негативную лепту внес и валютный скачок: «Скорее всего, овощи будут дорожать до июня. Уже летом ценовая ситуация изменится к лучшему».

Мясо вне опасности

Генеральный директор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев рассказал «URA.RU», что за последние несколько лет нашей мясной промышленности удалось выйти на самообеспечение. «В нашей стране больше всего потребляют свинину и птицу — на их долю приходится 85% рынка. Примерно 15% приходится на говядину. Потребителям не стоит беспокоиться, пока цены только снижаются — так, средняя цена по свинине за первый квартал этого года упала на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщил собеседник агентства.

Что касается говядины, то доля ее импорта составляет около 20%. Эксперты отмечают — если подорожание на фоне курсовых скачков и случится, то окажется незначительным.

Джинсы в зоне риска

В зоне риска сегодня находятся одежда и обувь, утверждают эксперты. Как пояснил «URA.RU» экономический аналитик Артем Ермолаев, значительная часть одежды, обуви и аксессуаров поставляется к нам из Азии или Европы. «Очевидно, что значительные изменения валютных курсов отразятся и на конечных ценах», — пояснил собеседник агентства.

Похоже, скидок на одежду россияне теперь не дождутся Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

По его словам, ситуация осложняется еще и тем фактом, что потребительский спрос после разразившегося экономического кризиса так и не восстановился. По оценкам Ермолаева, в дальнейшем эта категория товаров может подорожать на 10-20%: «Даже если курс затем вернется к прежним значениям, ценники никто менять обратно не будет».

Согласно различным исследованиям, сегодня около 60% россиян не готовы покупать одежду, если на нее нет скидок.

Лекарства станут не всем по карману

Если девальвация рубля продолжится, вырастут цены и на лекарства, прогнозируют эксперты. Как рассказал «URA.RU» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, скорее всего, подорожание случится не сразу: «В России сформирован достаточно приличный запас препаратов. К тому же, около 95% всех договоров номинированы в рублях и на их пересмотр потребуется какое-то время. Однако в целом такой риск, конечно же, существует».

При девальвации рубля цены на лекарства вырастут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Согласно приведенным им данным, около 70% лекарственных препаратов, которые продаются сегодня в России, ввезены из-за границы. Кроме того, значительное количество отечественных лекарств производится с использованием зарубежных компонентов. Это означает, что они тоже вырастут в цене.

Что делать?

По мнению главы общероссийского общественного движения «Реформы — Новый курс», кандидата политических наук Сергея Журавского, сегодня многие россияне ринутся в магазины. «У большинства россиян нет значительных сбережений. Но люди очень боятся потерять даже те деньги, которыми располагают. Именно поэтому многие предпочитают вкладывать деньги в покупку тех или иных товаров — одежды или бытовой техники. Считают, что это лучше, нежели деньги вообще сгорят», — пояснил он «URA.RU».

Многие продавцы меняют ценники «на всякий случай» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Финансовый аналитик Тимур Нигматуллин полагает: если курс доллара зафиксируется на отметке 65 рублей на два-три месяца, то инфляция может вырасти на один процентный пункт — до 3,3% по отношению к прошлому году. «В первую очередь подорожать могут товары с одновременно низкой маржой, высокой долей экспортной составляющей и низкими товарными запасами: импортные фрукты (бананы, апельсины), мобильная электроника, туры за рубеж. Рост цен будет в 2-3 раза отставать от ослабления рубля — то есть если рубль ослабнет на 10%, цены вырастут примерно на 3%», — пояснил эксперт.

Первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин считает, что «теоретически цены не должны взлететь моментально». «Но дело в том, что некоторые пользуются ажиотажным спросом и задирают цены», — признал он в разговоре с «URA.RU».

Эксперты рекомендуют избегать психологии толпы и не бежать за покупками сию же минуту Фото: Pixabay.com

Как пояснил глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, подавляющее большинство товаров потребительского рынка действительно привозят из-за границы, их стоимость зависит от курса доллара и евро. «Но повышения на них тоже ждать не стоит, пока еще действуют старые договоры на поставки по прежнему курсу. В этой сфере рост можно ожидать ближе к осени. Однако может немного увеличиться цена за международные авиаперевозки, поскольку авиакомпании ведут расчеты в валюте с учетом курса», — отметил эксперт.

Директор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Сергей Мясоедов считает, что «сейчас мы наблюдаем психологию толпы: все побежали — и я побежал». «На этой волне торговые сети успешно сбывают даже неликвид, который у них лежал месяцами», — пояснил «URA.RU» эксперт. Он посоветовал «ничего не покупать на разогретом рынке», а «подождать неделю-полторы».