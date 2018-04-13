{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кто заказал бизнесмена Бежаняна — «Арменку» из «Реальных пацанов»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,43
Динамика за 2 недели
Евро 75,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 апреля 2018
12 апреля 2018
11 апреля 2018
Главные новости Пермского края
17:51  13 апреля 2018 0

Суд решил судьбу уральского мэра, просившегося на прежнюю должность

Причину отказа бывшему мэру суд еще не назвалФОТО: сайт администрация Чайковского

В городе Чайковский Пермского края бывшему мэру отказали в восстановлении в должности градоначальника, сообщили «URA.RU» в городском суде. Алексей Третьяков рассчитывал через суд отменить решение депутатов, которые приняли его отставку.

В марте Третьяков сам отправил в думу заявление о сложении полномочий. Однако затем передумал и подал еще одну бумагу, которую депутаты рассматривать не стали.

Как писало «URA.RU», за несколько месяцев до решения Третьякова покинуть пост мэра в администрации Чайковского прошли обыски. Следователей заинтересовало, как из муниципальной собственности вывели 150 участков земли, общая площадь которых 16 гектаров. В прокуратуре сообщали, что чиновники плохо проверяли документы, передав земли в аренду фирме «Изумруд». Впоследствии земли оказались в собственности дачного кооператива «Рассвет», на участках уже построены дома. По этому делу председателя комитета по управлению имуществом Наталью Смышляеву отправили под домашний арест, поскольку во время расследования появилась информация, что чиновница с одобрения Алексея Третьякова получила от администрации квартиру. Тогда Следственный комитет возбудил на мэра дело о превышении полномочий, о чем сообщал портал «Чайковские.рф».

Мотивировочную часть решения по иску о восстановлении в должности изготовят к понедельнику, пояснил «URA.RU» представитель городского суда. Сейчас пост главы Чайковского временно занимает Михаил Новоселов, первый заместитель мэра по вопросам ЖКХ.

Максим Ишматов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров