Суд решил судьбу уральского мэра, просившегося на прежнюю должность

В городе Чайковский Пермского края бывшему мэру отказали в восстановлении в должности градоначальника, сообщили «URA.RU» в городском суде. Алексей Третьяков рассчитывал через суд отменить решение депутатов, которые приняли его отставку.
В марте Третьяков сам отправил в думу заявление о сложении полномочий. Однако затем передумал и подал еще одну бумагу, которую депутаты рассматривать не стали.
Как писало «URA.RU», за несколько месяцев до решения Третьякова покинуть пост мэра в администрации Чайковского прошли обыски. Следователей заинтересовало, как из муниципальной собственности вывели 150 участков земли, общая площадь которых 16 гектаров. В прокуратуре сообщали, что чиновники плохо проверяли документы, передав земли в аренду фирме «Изумруд». Впоследствии земли оказались в собственности дачного кооператива «Рассвет», на участках уже построены дома. По этому делу председателя комитета по управлению имуществом Наталью Смышляеву отправили под домашний арест, поскольку во время расследования появилась информация, что чиновница с одобрения Алексея Третьякова получила от администрации квартиру. Тогда Следственный комитет возбудил на мэра дело о превышении полномочий, о чем сообщал портал «Чайковские.рф».
Мотивировочную часть решения по иску о восстановлении в должности изготовят к понедельнику, пояснил «URA.RU» представитель городского суда. Сейчас пост главы Чайковского временно занимает Михаил Новоселов, первый заместитель мэра по вопросам ЖКХ.