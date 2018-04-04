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Главные новости Пермского края
19:35  04 апреля 2018 0

В Прикамье экс-мэр решил вернуться во власть через суд. Его уволили, когда он передумал уходить

Заседание правительства Курганской области. Курган, кресло чиновника
Алексей Третьяков сам написал заявление об уходе, но потом передумалФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший мэр Чайковского Пермского края Алексей Третьяков решил вернуть свою должность. Для этого он обратился в суд, хотя ранее сам написал заявление о сложении полномочий.

Иск об отмене решения городской думы, согласно которому Третьяков лишился должности, поступил в Чайковский городской суд. Как пояснили порталу «Чайковские новости» в городском суде, будет ли принят иск от уже бывшего мэра, решится до конца недели.

Ранее Алексей Третьяков подал в думу два заявления. Сначала он решил уволиться, но потом передумал. Согласно уставу города, дума должна была рассмотреть оба заявления, однако рассмотрела только одно. И в конце марта депутаты лишили мэра полномочий.

Между тем к администрации Чайковского проявляют интерес силовики. В октябре прошлого года в мэрии прошли обыски. Следователи занимаются уголовным делом о выводе из муниципальной собственности 150 участков площадью 16 гектаров. Эти земли арендовала у мэрии фирма «Изумруд» местного депутата Андрея Фоминых, заплатив три миллиона рублей. Позднее участки оказались в собственности дачного кооператива «Рассвет».

Максим Ишматов
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