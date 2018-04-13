{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кто заказал бизнесмена Бежаняна — «Арменку» из «Реальных пацанов»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,43
Динамика за 2 недели
Евро 75,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 апреля 2018
12 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
21:36  13 апреля 2018 0

В понедельник полномочия Орлова перейдут к Тунгусову. Сам первый вице-губернатор уезжает за кадровым предложением в ХМАО

Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, тунгусов владимир
Владимиру Тунгусову удалось отдохнуть меньше неделиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первые заместители губернатора Свердловской области Алексей Орлов и Владимир Тунгусов в понедельник, 16 апреля, поменяются местами. Первый только собирается в двухнедельный отпуск, а второй провел в нем чуть меньше недели (со вторника) и как раз вернется в регион. Вместе с Тунгусовым в область вернется и губернатор Евгений Куйвашев, который с вечера прошедшего понедельника, 9 апреля, находился в Москве.

Инсайдеры в правительстве при этом уверяют, что свои законные 14 дней Алексей Орлов проведет вовсе не на курорте, а в переговорах с коллегами из северного региона — Ханты-Мансийского автономного округа. «Орлов собрался перебираться в ХМАО, уже сказал об этом губернатору и попросил отпустить. Ответа пока не получил, но уже уговаривает поехать с собой [министра природных ресурсов Алексея] Кузнецова», — знает информированный источник в областной администрации.

На какой пост собрался Орлов инсайдеры не говорят, но, обсуждая новую интригу в кабинетах, выдвигают версию, что «это топовая должность в одной из корпораций».

Дозвониться до первого вице-губернатора Алексея Орлова сегодня не удалось. «Планов, о которых вы говорите, нет, зато много нереализованных планов здесь, в Свердловской области. Да и как я уеду — я же скучать по вас буду», — поиронизировал министр Кузнецов.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров