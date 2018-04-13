Первые заместители губернатора Свердловской области Алексей Орлов и Владимир Тунгусов в понедельник, 16 апреля, поменяются местами. Первый только собирается в двухнедельный отпуск, а второй провел в нем чуть меньше недели (со вторника) и как раз вернется в регион. Вместе с Тунгусовым в область вернется и губернатор Евгений Куйвашев, который с вечера прошедшего понедельника, 9 апреля, находился в Москве.
Инсайдеры в правительстве при этом уверяют, что свои законные 14 дней Алексей Орлов проведет вовсе не на курорте, а в переговорах с коллегами из северного региона — Ханты-Мансийского автономного округа. «Орлов собрался перебираться в ХМАО, уже сказал об этом губернатору и попросил отпустить. Ответа пока не получил, но уже уговаривает поехать с собой [министра природных ресурсов Алексея] Кузнецова», — знает информированный источник в областной администрации.
На какой пост собрался Орлов инсайдеры не говорят, но, обсуждая новую интригу в кабинетах, выдвигают версию, что «это топовая должность в одной из корпораций».
Дозвониться до первого вице-губернатора Алексея Орлова сегодня не удалось. «Планов, о которых вы говорите, нет, зато много нереализованных планов здесь, в Свердловской области. Да и как я уеду — я же скучать по вас буду», — поиронизировал министр Кузнецов.