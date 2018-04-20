Пожар в многоэтажном доме в Орджоникидзевском районе Магнитогорска унес жизнь мужчины. Еще 28 человек усилиями сотрудников МЧС были спасены. Предварительная версия причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.
Вечером 19 апреля на центральный пункт пожарной связи стали поступать многочисленные звонки о пожаре от очевидцев и жителей многоэтажки. Через четыре минуты после первого звонка сотрудники МЧС были на месте. Было установлено, что горит квартира на 6-м этаже, в подъезде дома наблюдалось сильное задымление. В горящей квартире были обнаружены мужчина с женщиной, которых вывели на свежий воздух. Из соседней квартиры были спасены женщина и двое детей. Также из опасной зоны были спасены еще 23 человека, передает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области
В результате пожара один человек погиб. Личность мужчины на данный момент устанавливается. По предварительной причине, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. В тушении возгорания приняли участие 26 сотрудников МЧС и семь единиц техники.
Уже после происшествия в Сети появилось видео с пожара. На кадрах видно, как клубы черного дыма валят из трех окон в районе 6-го этажа жилого дома. На балконе-лоджии заметны языки пламени.