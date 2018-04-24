Уральского депутата лишили прав за пьяное вождение

15:26 24 апреля 2018 0

Из-за пристрастия к алкоголю депутату придется пересесть на пассажирское сиденье Дума городского округа Сухой лог

Суд в Сухом Логу Свердловской области лишил водительских прав депутата местной думы, 44-летнего Владимира Возженникова. Народного избранника задержали еще зимой, когда он, уже будучи пьяным, приехал на своеМ BMW GT в вино-водочный магазин за добавкой.

«Возженников приговорен к штрафу 30 тысяч рублей, а также лишению водительского удостоверения сроком на полтора года», — сообщила «URA.RU» Тамара Безденежных, начальник организационно-правового, информационно-статистического отдела департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что депутата Возженникова поймали госавтоинспекторы поздно вечером, в конце февраля 2018 года, возле магазина «Красное & Белое» на улице Юбилейной, 30. Депутат уже был пьян и приехал в магазин, чтобы докупить алкоголя. Прохожие обратили внимание на пьяного мужчину в автомобиле и позвонили в полицию. Депутат отказался от медицинского освидетельствования.

По словам очевидцев, Возженников звонил каким-то людям, просил помочь решить вопрос с полицейскими, но никто за него не вступился. Рассмотрение дела по разным причинам несколько раз откладывалось, но в конце концов депутат оказался лишен прав.