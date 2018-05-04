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05 мая 2018
04 мая 2018
23:57  04 мая 2018 0

Россия начала чемпионат мира по хоккею с разгрома Франции

Сборная России заняла первое место в турнирной таблицеФото: Instagram.com/russiahockey

В пятницу, 4 мая, сборная России по хоккею провела первый матч на чемпионате мира в Дании. В стартовой игре россияне разгромили команду Франции со счетом 7:0.

Победу, как пишет RT, российской сборной принесли шайбы Евгения Дадонова, Максима Шалунова, Павла Бучневича, Александра Барабанова, Артёма Анисимова и Кирилла Капризова.

Последний, по мнению организаторов, стал лучшим игроком матча. За это ему были вручены памятные часы от титульного спонсора мирового первенства. При этом, несмотря на победу, форвард отметил недочеты и ошибки команды, которые позже игроки будут разбирать вместе с тренерами.

Тем не менее, российская сборная в группе А заняла первое место в турнирной таблице и набрала три очка. 6 мая предстоит игра с командой из Австрии.

Сергей Демин
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