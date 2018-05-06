Пользователи соцсетей жалуются на никак не приходящую весну. Среди городов, которые 6 мая продолжает заметать снегом, сразу несколько муниципалитетов ХМАО-Югры.
Романтические, но немного печальные зарисовки затянувшейся зимы разместили в Instagram жители Сургута и Мегиона. Их товарищами по несчастью в этот день стали россияне, проживающие в Новосибирске и Омске. Видеоподборку происходящего в первые майские выходные сделало для читателей «URA.RU».
Тем временем, другим регионам Урала проблемы создавал сильнейший ветер. Как уже сообщало агентство, штормовое предупреждение о порывах до 30 м/с успело частично оправдаться: в Челябинске порыв ветра свалил рекламный щит на женщину с ребенком — этот момент также попал на видео.