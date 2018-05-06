{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,20
Динамика за 2 недели
Евро 75,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 мая 2018
05 мая 2018
04 мая 2018
03 мая 2018
20:14  06 мая 2018 0

«Шел 94-й день февраля». Югру в последний месяц весны заметает снегом. ВИДЕО

Сильный снегопад в Екатеринбурге, зонт, непогода, метель, снег, снегопад, художник, зима
Зима не хочет покидать Урал (фото из архива)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пользователи соцсетей жалуются на никак не приходящую весну. Среди городов, которые 6 мая продолжает заметать снегом, сразу несколько муниципалитетов ХМАО-Югры.

Романтические, но немного печальные зарисовки затянувшейся зимы разместили в Instagram жители Сургута и Мегиона. Их товарищами по несчастью в этот день стали россияне, проживающие в Новосибирске и Омске. Видеоподборку происходящего в первые майские выходные сделало для читателей «URA.RU».

Тем временем, другим регионам Урала проблемы создавал сильнейший ветер. Как уже сообщало агентство, штормовое предупреждение о порывах до 30 м/с успело частично оправдаться: в Челябинске порыв ветра свалил рекламный щит на женщину с ребенком — этот момент также попал на видео.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров