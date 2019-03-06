Мужчина даже не обращался в соцзащиту за получением квартиры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Белгорода Владимир Смоляков облил себя жидкостью для снятия лака и поджег возле здания правительства области, на помощь ему пришли полицейские. Попытку самосожжения нетрезвый мужчина устроил на центральной площади города из-за того, что не мог получить жилье.

«Смоляков — сирота, и он якобы никак не мог получить от государства положенное по закону льготное жилье», — пишет «Пятый канал». Как позднее сообщили в областном правительстве, Смоляков не попал по возрасту в категорию детей-сирот, имеющих право на новое жилье. Кроме того, в соцзащиту по вопросу жилья он не обращался, отмечает РИА «Новости».

Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии находится в ожоговом центре областной больницы. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает. В СУ СКР по Белгородской области по данному факту начата доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.