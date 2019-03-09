Воспитательница детского сада в Краснодаре забыла ребенка на улице

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 16:23
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Вырубленная часть парка
Воспитательница не сразу признала ребенка, посещающего ее частный садФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Воспитательница частного детского сада в Краснодаре забыла забрать с прогулки полуторагодовалого мальчика. Женщина вышла на прогулку с пятью детьми, однако в садик вернулась с четырьмя.

«Один мальчик остался на улице», — пишет РИА «Новости». Отставшего ребенка заметили случайные прохожие, которые догнали воспитательницу и отдали ей малыша. Женщина не сразу узнала ребенка, но забрала его со словами «вроде наш».

Позднее мать забытого на прогулке мальчика написала в Instagram, что об инциденте ей известно, но претензий к воспитательнице, забывшей ее сына на улице, она не имеет. «Ребенок идет [в детский сад] с удовольствием, приходит чистый, сытый и счастливый», — написала мать мальчика.

Ранее в одном из детских садов города Озерска в Челябинской области воспитательница оставила на морозе двухлетнего ребенка, напоминает агентство Nation News. Сколько времени ребенок провел на улице, прежде чем его нашли — неизвестно.

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