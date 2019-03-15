14 марта 2019

Глава ключевого подразделения мэрии Екатеринбурга ушел в отставку

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 12:36
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Парковку на Площади 1905 года закрыли для строительства ледового городка. Екатеринбург, администрация екатеринбурга, автобусная остановка
Место Николая Герасимова в мэрии займет его заместительФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Глава департамента по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) мэрии Екатеринбурга Николай Герасимов уходит с занимаемой должности. Информацию об этом «URA.RU» подтвердила советник главы города Екатерина Куземка.

Место Герасимова займет его первый заместитель Майя Строшкова. О кадровой перестановке «URA.RU» сообщало на прошлой неделе — собеседник агентства отмечал, что Герасимов уже написал заявление об уходе и нашел другую работу.

Герасимов стал первым замначальника ДУМИ весной 2014 года — сюда он пришел с поста гендиректора ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий». С октября 2018 года она стал исполняющим обязанности руководителя департамента — после отставки замглавы администрации Екатеринбурга Вадима Дударенко, курировавшего департамент и считавшегося ярким представителем команды «серого кардинала» мэрии Владимира Тунгусова.

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