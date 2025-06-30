ЕС и Армения официально приступили к обсуждению военного сотрудничества

Армения и Европейский союз официально приступили к обсуждению сотрудничества в области обороны и безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян в ходе пресс-конференции.
«Армения и ЕС официально начали консультации в сфере безопасности и обороны», — сообщил глава внешнеполитического ведомства. Его слова передает «Арменпресс». Мирзоян также отметил, что в ходе переговоров с Каллас была рассмотрена возможность предоставления Армении поддержки через Европейский фонд мира — тот самый механизм, посредством которого Евросоюз осуществляет закупки вооружения для Украины.
Президент Армении Ваагн Хачатурян 4 апреля подписал закон, предусматривающий начало процедуры вступления Республики Армения в Европейский союз. Вслед за этим правительство страны заявило, что вопрос выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на данный момент не рассматривается. В то же время российские официальные лица неоднократно отмечали, что одновременное членство в двух интеграционных объединениях невозможно.
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