Песков: в интересах Армении быть членом ОДКБ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Быть членом ОДКБ - в интересах Армении, заявил Дмитрий Песков
Быть членом ОДКБ - в интересах Армении, заявил Дмитрий Песков Фото:

В Кремле отреагировали на заявления армянского МИД, что страна может полноценно вернуться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Официальный представитель российского ведомства Дмитрий Песков подчеркнул, что быть членом организации — в интересах самого Еревана. 

«В данном случае это абсолютно суверенное решение Армении. Членство в ОДКБ несет определенную для нее выгоду. Случаи, когда ОДКБ продемонстрировал свою эффективность. Это в интересах странах продолжать сотрудничество… Мы исходим из того, что Армения не выходила из организации», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле отреагировали на заявления армянского МИД, что страна может полноценно вернуться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Официальный представитель российского ведомства Дмитрий Песков подчеркнул, что быть членом организации — в интересах самого Еревана.  «В данном случае это абсолютно суверенное решение Армении. Членство в ОДКБ несет определенную для нее выгоду. Случаи, когда ОДКБ продемонстрировал свою эффективность. Это в интересах странах продолжать сотрудничество… Мы исходим из того, что Армения не выходила из организации», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...