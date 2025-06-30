Песков: в интересах Армении быть членом ОДКБ

В Кремле отреагировали на заявления армянского МИД, что страна может полноценно вернуться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Официальный представитель российского ведомства Дмитрий Песков подчеркнул, что быть членом организации — в интересах самого Еревана.
«В данном случае это абсолютно суверенное решение Армении. Членство в ОДКБ несет определенную для нее выгоду. Случаи, когда ОДКБ продемонстрировал свою эффективность. Это в интересах странах продолжать сотрудничество… Мы исходим из того, что Армения не выходила из организации», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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