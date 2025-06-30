Для борьбы с мошенниками будет создана специальная база с биометрией

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Мишустин поручил создать базу биометрии для борьбы с мошенниками
Мишустин поручил создать базу биометрии для борьбы с мошенниками Фото:

Минцифры, МВД, Роскомнадзору и Центробанку необходимо будет проработать вопрос о создании базы биометрических данных мошенников. Соответствующее распоряжение дал ведомствам премьер-министр Михаил Мишустин.

«Еще одно поручение в этой части касается проработки вопроса формирования базы биометрических данных мошенников», — говорится в официальном документе. Он опубликован на сайте правительства.

Ведомства должны изучить целесообразность создания такого реестра и представить предложения правительству. Предполагается, что новая база повысит эффективность борьбы с цифровым мошенничеством и усилит меры по идентификации правонарушителей.

Ранее МВД России выступило с инициативой расширить свои полномочия для борьбы с мошенничеством, в том числе получить право оперативно блокировать денежные средства на счетах подозреваемых и доступ к банковской информации. В ведомстве отметили, что существующие процедуры замедляют расследование IT-преступлений, и поэтому необходимо ввести возможность временной приостановки операций без полного ареста средств.

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Минцифры, МВД, Роскомнадзору и Центробанку необходимо будет проработать вопрос о создании базы биометрических данных мошенников. Соответствующее распоряжение дал ведомствам премьер-министр Михаил Мишустин. «Еще одно поручение в этой части касается проработки вопроса формирования базы биометрических данных мошенников», — говорится в официальном документе. Он опубликован на сайте правительства. Ведомства должны изучить целесообразность создания такого реестра и представить предложения правительству. Предполагается, что новая база повысит эффективность борьбы с цифровым мошенничеством и усилит меры по идентификации правонарушителей. Ранее МВД России выступило с инициативой расширить свои полномочия для борьбы с мошенничеством, в том числе получить право оперативно блокировать денежные средства на счетах подозреваемых и доступ к банковской информации. В ведомстве отметили, что существующие процедуры замедляют расследование IT-преступлений, и поэтому необходимо ввести возможность временной приостановки операций без полного ареста средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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