Для борьбы с мошенниками будет создана специальная база с биометрией

Минцифры, МВД, Роскомнадзору и Центробанку необходимо будет проработать вопрос о создании базы биометрических данных мошенников. Соответствующее распоряжение дал ведомствам премьер-министр Михаил Мишустин.
«Еще одно поручение в этой части касается проработки вопроса формирования базы биометрических данных мошенников», — говорится в официальном документе. Он опубликован на сайте правительства.
Ведомства должны изучить целесообразность создания такого реестра и представить предложения правительству. Предполагается, что новая база повысит эффективность борьбы с цифровым мошенничеством и усилит меры по идентификации правонарушителей.
Ранее МВД России выступило с инициативой расширить свои полномочия для борьбы с мошенничеством, в том числе получить право оперативно блокировать денежные средства на счетах подозреваемых и доступ к банковской информации. В ведомстве отметили, что существующие процедуры замедляют расследование IT-преступлений, и поэтому необходимо ввести возможность временной приостановки операций без полного ареста средств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.