В соцсети закрылся паблик жильцов пострадавшего при взрыве магнитогорского дома

Оставшуюся часть дома признали безопасной для проживания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взрыв в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске

Паблик «Мы не хотим расселяться», созданный во «ВКонтакте» группой жильцов частично разрушенного взрывом дома в Магнитогорске, прекратил свою деятельность. Как информирует официальная страница сообщества, с 1 апреля горожанам разрешили вернуться в квартиры уцелевших подъездов.

«Группа выполнила своё предназначение и покамест прекращает деятельность, (если вдруг не произойдёт чего-либо неожиданного). …Теперь единственной проблемой остаётся судьба тех, кто в доме не хочет оставаться, и желает сменить место жительства», — говорится в итоговом сообщении.

Также координатор паблика Роман Поздняков напоминает, что изначально дом предполагалось расселить полностью. Однако в ходе проведенного инициативной группой и растянувшегося на три дня голосования выяснилось, что «большая часть дома против переселения (195/166)». В итоге благодаря журналистам эта позиция была принята во внимание, и планы властей откорректировали. В числе СМИ, которых благодарят жильцы пострадавшего дома, есть и «URA.RU». «Вы очень помогли, это факт!» — сказал корреспонденту агенства Роман Поздняков.

Взрыв в доме на Карла Маркса произошел 31 декабря. Эпицентр пришелся на седьмой подъезд, под его завалами погибли 39 человек. Основной версией остается взрыв бытового газа. Сначала было принято решение расселить весь дом, но потом власти уточнили: если остальные подъезды признают безопасными, те, кто не захочет переезжать, смогут остаться в своих квартирах. Тем, кто не желает жить на месте трагедии, будет представлена возможность переехать.